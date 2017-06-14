Американское сетевое издание «Слейт», проанализировав нобелевскую речь лауреата в области литературы Боба Дилана, пришло к выводу, что некоторые куски текста взяты с сайта «Спаркноутс» — ресурс помогает школьникам делать домашние задания.

Журналист издания пишет, что в части лекции Дилана, посвященной роману Германа Мелвилла «Моби Дик», в 20 из 78 предложений есть сходство с пересказом книги, который выложен на сайте для школьников.

Однако профессора английского языка и литературы, к которым автор материала обратился за комментарием, не увидели ничего «преступного» в лекции нобелевского лауреата. Тем не менее профессор Хуан Мартинес из Северо-Западного университета сказал, что не принял бы такую работу, если бы Дилан был его студентом.