Более 2 т бесхозной взрывчатки обнаружили на главной базе Северного флота — Североморске вблизи военного объекта. Об этом сообщили в среду в управлении ФСБ России по Северному флоту.

«В непосредственной близости от одного из военных объектов в Североморске обнаружено захоронение более 2 т тетраоксида диазота», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Взрывчатка, которая хранилась в железных резервуарах, была обнаружена сотрудниками ФСБ в ходе плановой проверки.

В УФСБ РФ по Северному флоту заверили, что меры по предотвращению чрезвычайного происшествия приняты.

Изъятый тетраоксид диазота используется для дробления скальной породы в строительной сфере, а также при изготовлении авиабомб, отметили в ведомстве.

По словам представителя спецслужбы, опасную находку бросила подрядная организация, привлеченной для строительства военного объекта. Зарегистрирована она в Северо-Кавказском регионе РФ, пишет сайт «Комсомольской правды» в Мурманске.