Семь человек, включая шестерых детей, погибли в результате мощного взрыва, который произошел в приграничном с Пакистаном районе афганской провинции Пактика.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на начальника местной полиции Мухаммеда Барата.

Уточняется, что сдетонировал начиненный взрывчаткой мотоцикл, который привез к себе домой один из командиров ополчения. Транспорт оставили боевики запрещенной в России экстремистской группировки «Талибан» после боя с членами проправительственных групп.

Взрыв унес жизни женщины и еще шестерых детей. Ранения получили командир ополчения и еще пять человек.