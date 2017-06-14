Семь человек погибли в результате взрыва на юго-востоке Пакистана
Семь человек, включая шестерых детей, погибли в результате мощного взрыва, который произошел в приграничном с Пакистаном районе афганской провинции Пактика.
Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на начальника местной полиции Мухаммеда Барата.
Уточняется, что сдетонировал начиненный взрывчаткой мотоцикл, который привез к себе домой один из командиров ополчения. Транспорт оставили боевики запрещенной в России экстремистской группировки «Талибан» после боя с членами проправительственных групп.
Взрыв унес жизни женщины и еще шестерых детей. Ранения получили командир ополчения и еще пять человек.