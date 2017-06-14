Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николай Криволапов и экс-директор государственного Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктор Определенов в среду приговорены судом к заключению в колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Николай Криволапов приговорен к 5 годам 8 месяцам общего режима, при этом суд постановил лишить его званий. Виктор Определенов получил 7 лет колонии.

Гособвинение доказало, что экс-глава ФСИН Александр Реймер, его подчиненные Николай Криволапов и Виктор Определенов создали преступную схему, используя которую, похитили 2,7 млрд рублей.

Напомним, ранее в среду суд приговорил экс-главу ФСИН Александра Реймера к 8 годам колонии строгого режима, также было вынесено решение лишить его всех полученных ранее званий и запретить занимать в дальнейшем любые государственные должности.