Летчики оперативно-тактической авиации армии ВВС и ПВО, дислоцированные в Воронежской области, начали учения с истребителями морской авиации над Балтийским морем. Пилотам предстоит отработать перехват крылатых ракет и беспилотников условного противника, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение штаба Западного военного округа (ЗВО).

«В ходе учений многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 осуществили перелет из Воронежской области на один из оперативных аэродромов в Калининградской области», — уточняется в сообщении.

Авиационная группировка отработает перехват различных воздушных целей, в том числе имитирующих крылатые ракеты, и беспилотных аппаратов условного противника, а также выполнит стрельбы и бомбометания в морских полигонах Балтийского флота.

Учения носят плановый характер, в них принимает участие 20 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации, а также более 200 военнослужащих летного и летно-технического состава.