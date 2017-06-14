Запрещенная в РФ украинская радикальная организация «Правый сектор» опубликовала черный список артистов и музыкантов, концерты которых являются «нежелательными» в Одессе. Их имена опубликовал на своей странице в Facebook бывший глава одесского отделения организации Сергей Стерненко.

Нежелательными в Одессе стали не только украинские исполнители, которые выступают в России, но и российские музыканты, которые ездили с концертами в Крым после его присоединения к России в 2014 году, сообщает телеканал «360». Срывами выступлений пригрозили группе «Время и стекло», Dj Smash, группе «Победа» и поэтессе Александре Астаховой. Среди запрещенных артистов оказались даже киевская группа «Грибы» и харьковчанин Сергей Бабкин, музыкант группы 5'nizza.

Ранее украинские националисты сорвали концерты Светланы Лободы и пытались сорвать выступление народной артистки Украины Ирины Билык. Радикалы бросались в поклонников артистки яйцами и выкрикивали оскорбления. Тогда были задержаны несколько активистов, в том числе Сергей Стерненко.