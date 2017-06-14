Урицкий районный суд Орловской области отказал в смягчении наказания брату оппозиционера Алексея Навального Олегу Навальному, осужденному на 3,5 года колонии за мошенничество. Об этом сообщила в среду представитель суда Инна Сафронова.

Защита ходатайствовала о замене оставшегося срока заключенному на обязательные работы или штраф. Однако прокурор и представитель колонии, назвавшие Олега Навального злостным нарушителем режима, выступили против смягчения наказания, передает ОТР.

«В удовлетворении ходатайства о смягчении наказания отказано», — цитирует Сафронову ТАСС.

Напомним, Олег и Алексей Навальные были признаны в 2014 году виновными в мошенничестве при заключении контрактов на перевозку с компанией «Ив Роше». Олега приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Алексей получил такой же срок, только условно.

Суд также взыскал с братьев Навальных более 4 млн рублей по иску проходящей потерпевшей по делу Многопрофильной процессинговой компании. Помимо этого, обоим был назначен штраф — по 500 тыс. рублей.

До сегодняшнего решения суд уже дважды отказывал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении (УДО): в июле прошлого года и в феврале текущего года.

При решении об УДО учитывается только поведение заключенного в колонии. Олег Навальный же, как злостный нарушитель порядка, даже был переведен в одиночную камеру.