Реконструкция Соборной площади в Ростове-на-Дону будет завершена до конца 2017 года. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев.

«До конца сентября завершится второй и третий этап ремонта переулка Соборный, а до конца 2017 года — Соборной площади», — приводит слова Кушнарева RostovGazeta.

По его словам, в текущем году специалисты заменят плитку на площади Советов, а также заменят асфальтовое покрытие от Большой Садовой улицы до проспекта Сиверса. Там же будут установлены новые опоры освещения и убраны ограждения, отделяющие пешеходную зону от проезжей части.

В рамках благоустройства будут обновлены спуски к набережной. Помимо прочего, будет реконструирована Казанская лестница, где установят подпорные стенки и съезды для инвалидов.