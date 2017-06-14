Уголовное дело о халатности возбуждено в среду по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой погибли 14 человек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Уголовное производство по статье УК РФ «Халатность» открыто в отношении должностных лиц федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства.

По данным следствия, руководители организации не обеспечили безопасность дорожного движения и своевременный ремонт участка, на котором произошла авария. Так, на крутом повороте не было ограждения, также там отсутствовали предупреждающие знаки об опасном месте и об ограничении скоростного режима, не была нанесена необходимая дорожная разметка.

При этом движение на этом отрезке пути не было ограничено, что повлекло за собой аварию с человеческими жертвами.

12 июня 2017 года около 24:00 в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702 км трассы Иркутск–Чита пассажирский автобус KIA c 50 пассажирами слетел с трассы и опрокинулся. В результате ДТП погибло 14 человек, более двух десятков пассажиров получили травмы.