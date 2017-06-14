Порядка 750 млрд рублей вложено в развитие «новой Москвы» за пять лет, об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Надо отметить, что около 600 млрд рублей вложили инвесторы и еще 150 млрд рублей было выделено из бюджета города. Это инвестиции как в развитие жилой недвижимости, так и коммерческой, и дорог, и инженерной инфраструктуры», — сказал Жидкин.

Также он подчеркнул, что объем инвестиций снижаться не будет. К 2023 году в «новой Москве» планируют построить 29 станций метро.

«По нашим оценкам, до 2035 года в развитие «новой Москвы» будет вложено порядка 7,5 трлн рублей», — добавил руководитель департамента.

В 2012 году Совет Федерации принял решение расширить Москву на 148 тыс. га, после чего к столице были присоединены новые территории.