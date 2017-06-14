В Санкт-Петербурге из квартиры музыканта Мариинского театра вынесли 2 млн рублей. Неизвестные также украли ценные вещи и два охотничьих ножа.

Как сообщает ИА «Невские новости», инцидент произошел днем 13 июня. По версии следствия, неизвестные проникли в квартиру на 9-м этаже дома на Красноармейской улице. Жилье принадлежит 45-летнему музыканту Мариинского театра.

Воры взломали металлическую дверь, украли €1 тыс. и 1,8 млн рублей, а также пару охотничьих ножей и ювелирные изделия, в том числе золотые кольца с бриллиантами и жемчужное ожерелье. Общая сумма похищенного составила более 1,9 млн рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить приметы подозреваемых. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Напомним, «Известия» в среду писали о краже в Москве скрипки Страдивари стоимостью более 50 млн рублей.