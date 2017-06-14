По меньшей мере шесть человек погибли при возгорании 27-этажного жилого дома Grenfell Tower в лондонском районе Кенсингтон.

«Подтверждается гибель при пожаре как минимум шести человек… Поисково-спасательные работы на месте продолжаются», — говорится в сообщении полиции Лондона.

В нем отмечается, что количество жертв пожара может возрасти.

Напомним, пожар охватил 27-этажный жилой многоквартирный дом в Лондоне, число пострадавших по последним данным составляет 50 человек.

По некоторым данным, возгорание началось на втором этаже и распространилось до крыши. В тушении пожара задействовали около 200 пожарных. Работы спасателей затруднены тем, что подъездные пути к дому были слишком узкие.

Причина происшествия пока не установлена. Местные СМИ сообщали, что в одной из квартир мог взорваться холодильник.