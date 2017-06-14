В России могут учредить новый праздник — День миротворца. Соответствующий вопрос сейчас находится на рассмотрении законодателей.

Инициатива принадлежит Министерству обороны РФ, с которой ведомство выступило еще в 2016 году. Тогда же был подготовлен проект соответствующего указа президента. Однако документ вернули на согласование. Работа над ним продолжается до сих пор, сообщает «Русская планета». Остается ряд нерешенных вопросов, включая дату будущего праздника, заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. По его словам, праздник может быть назначен на 14 июля — в этот день в 1992 году началась миротворческая операция в Южной Осетии. Сенатор отметил, что за 25 лет российские миротворцы накопили опыт, который может быть использован также в международных миссиях под эгидой ООН.

День миротворца в мире празднуется 29 мая, появился праздник в 2003 году.