Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал якобы отсутствие поздравлений с Днем России от властей США. Он пояснил, что поздравления идут по дипломатическим каналам, поэтому вопрос журналистов переадресовал Министерству иностранных дел.

«Поздравления идут через дипканалы», — сказал представитель Кремля.

Накануне посольство РФ в США подтвердило, что от Вашингтона впервые за много лет не было получено поздравление с Днем России.