Принятый депутатами Госдумы в окончательном чтении законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхого жилья в Москве, Совфед может рассмотреть 28 июня, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета по вопросам местного самоуправления Сергей Катанандов.

«Не могу сказать точно, будет ли рассмотрен этот законопроект. 28 июня заседание назначено. Все зависит от Совета палаты, какое решение будет принято», — сказал сенатор.

По мнению Катанандова, сенаторы не будут препятствовать принятию закона о реновации.

«Учитывая, что Совет Федерации участвовал на всех этапах подготовки этого закона, в том числе наши коллеги участвовали в парламентских слушаниях, которые были организованы Думой совместно с правительством Москвы, то у нас уже сформировалось определенное мнение на этот счет. Мы не видели окончательный вариант, надо посмотреть. Но, думаю, если серьезных изменений в последние минуты не произошло, то наш комитет будет рекомендовать поддержать данный закон», — сказал Катанандов.

Совфед в дальнейшем будет рассматривать возможность возможность адаптации этого законопроекта на всю территорию страны, считает сенатор.

«Мы всегда и везде говорим о том, что не плохо было бы вспоминать о том, что есть регионы страны. Приняв такое решение, Минстрой и Минэкономики должны бы подумать и о том, есть ли необходимость пилотные проекты делать там, где это возможно, где есть какие-то предпосылки. Такого качества домов, которые требуют пристального внимания, по стране немало. Это как следующий этап законопроекта. А сейчас, очевидно, одно другому не должно мешать», — заключил он.