Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласованный в сенате конгресса законопроект, в котором содержатся нормы об ужесточении ограничительных мер против России, может обернуться новым «санкционным пике».

«Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег: нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор», — сказал он, отметив, что это не выбор Москвы.

При этом официальный представитель Кремля призвал оценивать не намерения, а реальные действия, так как за всеми устремлениями американских коллег невозможно уследить.

«Давайте оценивать то, что уже становится явью», — подчеркнул Песков.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в данный момент не поддерживает введение ограничений в отношении Москвы.