В Саратовской области обнаружен сайт по продаже птиц, занесенных в Красную книгу. Незаконные объявления в интернете выявила прокуратура Татищевского района.

Цены на пернатых варьировались от 40 тыс. до 1 млн рублей, передает ИА «Взгляд-инфо». В ассортименте неизвестных злоумышленников были кречет, балобан и сапсан, включенные в список особо ценных диких животных, птиц и водных биологических ресурсов.

За торговлю таким товаром предусмотрена уголовная и административная ответственность. Подозрительный ресурс уже заблокирован.