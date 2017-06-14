Слухи, распространяемые рядом СМИ о том, что «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным репетируют заранее, являются абсурдными. Об этом заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя кремля, называть репетицией это абсурдно, потому что репетировать нечего. «Это не инструктаж, а информационная встреча», — цитирует Пескова телеканал «Звезда».

Пресс-секретарь Путина объяснил обоснованность таких встреч тем, что люди, приезжающие из других городов, «должны знать, где и как будет проходить передача».

«Это нормальная практика», — заключил Песков.

Напомним, «прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет в четверг. Она начнется в 12:00 мск.

При подготовке к «прямой линии» Владимир Путин традиционно общается с министрами и руководителями агентств, работает с массивом информации, освежает статистические данные.