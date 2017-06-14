В начале 2018 года британские газеты Guardian и Observer перейдут на таблоидный стиль. Уменьшение размера газетной бумаги поможет изданиям существенно сэкономить, передает «РИА Новости» со ссылкой на Guardian Media Group.

Газеты с 2005 года выходят в формате «берлинер» (315х470 мм), но в следующем году станут «таблоидами» (280х430 мм).

«Мы знаем, что наши читатели больше всего ценят нашу удостоенную наград качественную, независимую журналистику, а не форму или формат газет», - подчеркнула главный редактор Guardian Кэтрин Винер.

Кроме того, GMG планирует закрыть ряд типографий и реструктуризировать свой рекламный бизнес, сократив издержки.

Планируется, что такие шаги помогут изданиям стать безубыточными к 2019 году.