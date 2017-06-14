Правительство Красноярского края объявило победителей конкурса проектов по поддержке традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. 20 участников из Таймырского, Эвенкийского и Туруханского районов станут обладателями грантов на общую сумму 20 млн рублей.

Средства предназначены на оплату добычи, хранения, переработки и реализации продукции традиционных видов деятельности, на приобщение детей и подростков к родной культуре, языку, национальным видам спорта, отмечает «Наш Красноярский край».

Например, в поселке Волочанка поддержку получит хозяйство по переработке рога оленя, а также община малочисленных народов «Хаски-тыал», планирующая вылов и реализацию северной рыбы. Благодаря грантам на постоянную работу устроятся более 40 граждан, на временную - более 100. Размер каждого гранта составляет от 150 тыс. до 2 млн рублей.