Онлайн-сервис «Яндекс. Транспорт» позволяет водителям отслеживать свободные каршеринговые автомобили в режиме реального времени. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на «Интерфакс», услуга в настоящее время доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В столице к проекту присоединились три каршеринговых компании: «Делимобиль», Anytime и BelkaCar. В Петербурге работает пока только одна компания — «Делимобиль». Обновленное приложение, таким образом, показывает пользователю, помимо автобусов, троллейбусов и трамваев, еще и свободные для краткосрочной аренды автомобили. Приложение также покажет марку, номер и стоимость аренды автомобиля и даже запас топлива.

Данные о свободных машинах доступны в приложении для iOS. В компании отмечают, что в ближайшее время эта возможность появится и в версии для Android.