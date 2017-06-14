Бухгалтера Окуловского района Новгородской области заподозрили в хищении средств учреждения и присвоении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По данным правоохранительных органов, в период с февраля по сентябрь 2016 года подозреваемая завысила себе зарплату на 70 тыс. рублей. Помимо прочего, женщину подозревают в присвоении денежных средств учреждения. В общей сложности она похитила около 22 тыс. рублей. Общий ущерб от действий подозреваемой составил свыше 90 тыс. рублей.

Прокуратура Новгородской области признала постановление следствия о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным, сообщает «Новгород.Ру».