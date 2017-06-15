Музей Москвы представил выставку, посвященную московской школе мозаики. Экспозиция, занявшая три зала, включает как хрестоматийные образцы этого искусства, так и экспериментальные работы. В общей сложности — более 70 экспонатов, в том числе элементы мозаичных панно, фотографии, видео, а также архивные материалы.

Мозаичные украшения давно стали важной составляющей облика столицы — цветной смальтой украшены стены научных институтов, станций метро. Достаточно вспомнить Московский дворец молодежи, здание кинотеатра «Октябрь» с мозаичным фризом, Дворец пионеров на Воробьевых горах. А основателем русской школы мозаики считается Михаил Васильевич Ломоносов.

— В свое время он привез из Италии образцы смальты и потом путем экспериментов сам стал варить цветное стекло, — рассказала куратор выставки Анны Маполис. — Более того, в то время, когда Ломоносов работал со смальтой, на родине мозаики в Венеции многие секреты ее производства были утрачены. И спустя почти полвека с того момента, как Ломоносов привез мозаику в нашу страну, итальянские мастера приезжали в Санкт-Петербург, чтобы обучиться заново своему же искусству.

Современные художники создают мозаичные полотна не только из традиционного цветного стекла смальты, но и из самоцветов. Также используют обычный камень, кирпич и даже кафель. Нередко и экспериментируют, оставляя большие части произведения незаполненными и используя в качестве художественного элемента интересную фактуру фона.

На выставке представлены работы московских художников разных поколений — Жанны Орловской, Алексея Жучкова, Феликса Бух, Карины Фазылбаевой, Александры Фоминой, Александра Царева, Ивана Шаховского, Бориса Неклюдова. Но в первую очередь столичная школа мозаики связана с именем Бориса Чернышева. Он оформлял здание кинотеатров «Волга» и «Первомайский». Впрочем, в экспозиции его произведений не так много...

В одном из залов музея рассказывается о панно, которые были утрачены. К сожалению, нередки примеры, когда, снося здания, градостроители не воспринимают мозаику как произведение искусства и не заботятся о ее сохранности.

— Мозаика не сохранилась при сносе гостиниц «Россия» и «Москва», это может произойти еще с рядом важных объектов, — сетует Анна Маполис. — А все из-за того, что мозаику не включают в охранные списки. Хотя технически сохранить мозаичное полотно возможно. Ведь это удивительный материал, который предполагает полное восстановление без утраты качества — не тускнеет, не выгорает.

Впрочем, есть и исключения. Например, 2000-метровая мозаика «Исцеление человека» на фасаде библиотеки Второго мединститута стала объектом культурного наследия регионального значения.

Также посетители выставки могут посетить «мастерскую художника-монументалиста» — отсек, в котором представлены этапы создания мозаики и необходимые рабочие материалы — эскизы, картоны, фрагменты в материале.

Выставка работает до 25 июня.