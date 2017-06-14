Космический грузовик «Прогресс МС-06» стартовал на ракете «Союз-2.1а» к МКС с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

Как сообщается, запуск состоялся в расчетное время. Стыковка со служебным модулем «Звезда» запланирована на 16 июня в 14:42 мск.

На борту корабля находятся наноспутники, которые подготовили специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» совместно со студентами и молодыми учеными Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск). Аппараты будут участвовать в экспериментах в открытом космосе.

Спутники запустят российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский. Предполагается, что с борта этих космических аппаратов на Землю будут транслироваться голосовые поздравления на нескольких языках — русском, китайском, английском и испанском.

Помимо спутников, «Прогресс» доставит космонавтам деликатесы. На МКС привезут свежие фрукты и овощи, а также 20 упаковок колбасок «Пиколини» со вкусами хамона и пармезана. Еще в посылке с Земли будут аджика и хрен.