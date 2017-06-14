Новый суточный рекорд низкого атмосферного давления был установлен во вторник в Москве. Об этом сообщило Метеобюро столицы.

Показания барометра упали накануне на метеостанции ВДНХ в Москве до отметки 731,3 мм ртутного столба. Прежний рекорд минимального атмосферного давления в столице был зафиксирован, по данным синоптиков, 13 июня 1982 года. Он был равен 731,4 мм ртутного столба.

В среду атмосферное давление в столице России остается аномально низким. Утром этот показатель составлял 731,5 мм ртутного столба.

В настоящий момент давление на 15 единиц ниже нормы. Метеорологи предупреждают, что это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, передает Утро.ru. Возможны скачки артериального давления, сердечные и головные боли. Здоровые люди могут испытывать сонливость и недомогание.

С четверга атмосферное давление будет расти, и к выходным достигнет 746−747 мм ртутного столба, прогнозируют синоптики.