Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Надежду Самойлову и Андрея Миняева заместителями руководителя Росреестра, передает ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«Назначить Самойлову Надежду Сергеевну заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», — говорится в соответствующем распоряжении.

Согласно другом документу, на аналогичную должность назначен Андрей Миняев.

В апреле глава правительства освободил от занимаемых должностей двоих заместителей главы Росреестра Виктории Абрамченко по их просьбе. Теперь у нее снова семь заместителей.