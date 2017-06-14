За последние два года в России заметно выросло выявление фальсифицированных лекарственных препаратов. Это связано с тем, что по данному вопросу проводится системная работа.

«Вопрос выявления (фальсифицированных лекарств) — это вопрос системной работы. Поэтому то, что выявилось за последние два года, такого количества не выявлялось никогда за последние годы», — сказал журналистам глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что этому вопросу уделяется особое внимание.

За прошлый год было возбуждено 30 уголовных дел после выявления фальсифицированных лекарств, добавил он.