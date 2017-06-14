В Петербурге частично перекроют каналы Грибоедова и реку Мойку. Причиной этому станет ремонт Каменного моста и чистка дна канала и реки.

Ежедневно с 15 июня до 15 августа с семи утра до 11 вечера участок Мойки от линии створа с домом № 31 по набережной реки Мойки до верхней кромки Мало-Конюшенного моста будет закрыт для движения судов. Об этом рассказала «Санкт-Петербург.Ру» пресс-служба комитета по транспорту.

Кроме того, сообщается, что с 16 июня по 16 июля будет перекрыт участок канала Грибоедова под Каменным мостом. Он также будет не доступен для движения судов.