ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Брянской области. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером на 3 км автодороги Свень — Обход. Установлено, что 37-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался со стороны областного центра в направлении автодороги «Обход Брянска». Не соблюдая дистанцию, он протаранил автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которой находилась 43-летняя женщина.

В результате ДТП автомобилистка была отпущена с назначением лечения, а 40-летнюю пассажирку второй иномарки госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.