Житель Казахстана сдал в утилизацию раритетный автомобиль Porsche 924 ради $500. Об этом сообщает портал Kolesa.kz.

Автомобиль 1985 года выпуска привезли на свалку в городе Талдыкорган. За авто он выручил порядка 150 тыс. тенге, или 27 тыс. рублей. По оценке экспертов, за всю машину мужчина мог выручить порядка 500 тыс. рублей, если продал ее не в утилизацию, ведь немецкий автомобиль был полностью комплектный. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Life.ru, данную модель производили на предприятии в Штутгарте с 1976 по 1988 год. Автомобиль отличался наличием мотора в передней части.