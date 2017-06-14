Около 70% жертв среди мирного населения в Сирии и Ираке приходится на погибших в результате военных действий в городах. Об этом говорится в докладе Международного комитета Красного Креста (МККК) «Я видел, как умирает мой город», передает «Интерфакс».

«Наше исследование дало шокирующий результат: за последние три года в Ираке и Сирии по крайней мере 70% погибших гражданских лиц стали жертвами ведения военных действий в городских условиях», — пояснил глава управления МККК по оперативной деятельности на Ближнем Востоке Роберт Мардини.

В докладе отмечается, что с 2010 по 2015 год почти половина потерь среди гражданского населения в ходе военных действий во всем мире приходится на Сирию, Ирак и Йемен.

По данным аналитиков, в случае проведения наступательных операций в городах число жертв среди гражданских лиц возрастает в пять раз по сравнению с боевыми действиями в других условиях.