Актрису Паулину Андрееву наградили бриллиантовой брошью за роль в комедии режиссера Александра Молочникова «Мифы о Москве» на фестивале «Кинотавр», проходящем в Сочи. Продюсер фильма Федор Бондарчук получил бриллиантовый браслет в честь 50-летия.

После премьеры в сочинском Зимнем театре «Мифов о Москве» — последней конкурсной картины — состоялась традиционная вечеринка, организованная журналом L'Officiel, где и произошло награждение.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук на «Кинотавре» Самая обсуждаемая пара российского шоу-бизнеса на красной дорожкеhttps://t.co/VN1FlDgSVV pic.twitter.com/5fjIJm4aYa — Elle Russia (@Elle_ru) 14 июня 2017 г.

«Уже второй год на фестивале мы делаем свой выбор — выбираем самую красивую и талантливую актрису. Мы продолжаем эту традицию и награждаем бриллиантовой брошью актрису, в которой сочетаются и красота, и талант», — заявила ведущая церемонии Ксения Собчак, приглашая на сцену Паулину Андрееву, сыгравшую в фильме сестер-близнецов.

Андреева поблагодарила организаторов за приз и поздравила 25-летнего режиссера Александра Молочникова с премьерой. «Ты безумный! Только ты мог собрать всех этих людей в одном фильме», — цитируют актрису «Дни.Ру».

Фильм «Мифы о Москве» — кинодебют актера и режиссера Александра Молочникова. В комедии снялись Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Ксения Раппопорт, Иван Ургант, Милош Бикович и Виктория Исакова.