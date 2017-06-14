Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхого жилья в Москве.

В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957–1968 годов.

Также в этот список могут быть включены «многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома».

Москвичам при переселении из квартир будет предоставляться равнозначное или равноценное жилье, «то есть благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемой квартиры». Кроме того, предусматривается денежная компенсация за освобожденные квартиры.

Собственники вошедших в программу квартир освобождаются от уплаты взносов на капремонт. Жители коммуналок после реновации получат взамен комнаты отдельную квартиру.