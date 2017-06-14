По случаю 300-летия посещения императором Петром Великим Бельгии на 21 июня намечено торжественная церемония открытия памятника в городе Льеже на юге страны.

«Благодаря успешной кампании по сбору пожертвований в Бельгии мы смогли полностью профинансировать этот проект, получивший широкую поддержку городских властей Льежа, и откроем памятник 21 июня», — цитирует руководителя проекта и координатора бельгийского Фонда Петра Великого (Fondation Pierre le Grand) Валерия Двойникова агентство ТАСС.

В церемонии открытия памятника примут участие посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, губернатор провинции Льеж Эре Жамар и другие представители общественности. В тот же день запланирована серия праздничных мероприятий в курортном городе Спа, находящимся в том же регионе.

Стоит отметить, что в Бельгии уже есть один памятник Петру Великиму. Он был установлен в 1998 году в Антверпене в рамках фестиваля «Дни Петра Великого». Скульптуру разместили напротив аббатства св. Михаила на Клоостерстраат, в котором в апреле 1717 года останавливался царь.