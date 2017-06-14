ООО «Мазда Мотор Рус» отзывает в России более 4,5 тыс. автомобилей , сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Речь идет о минивэне Mazda 5, который реализовывался с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года и уже снят с продажи в России.

Как уточняется, причиной отзыва авто стал риск отказа подушек безопасности.

«Установленный в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка и/или шторка безопасности могут не сработать надлежащим образом в случае бокового столкновения», — говорится в сообщении.

Владельцы отозванных автомобилей будут проинформированы о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр, где будет выполнена проверка выключателя подушек безопасности. Все необходимые ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.