Президиум Верховного суда РФ постановил вернуть картину Карла Брюллова «Христос во гробе» немецкому коллекционеру Александру Певзнеру. Ранее она была конфискована по делу о контрабанде и передана в Русский музей, передает РАПСИ.

«Президиум отменил постановление судебной коллегии по уголовным делам ВС от 28 апреля 2016 года, признавшей законным решение Выборгского городского суда Ленинградской области о конфискации полотна Брюллова», — говорится в сообщении.

В 2003 году Певзнер ввез в Россию принадлежащую ему, но не задекларированную картину Карла Брюллова «Христос во гробе», после чего ему было предъявлено обвинение по статье 188 УК РФ («Контрабанда»).

Впоследствии дело было прекращено за истечением срока давности и картину вернули законному владельцу.

Прокуратура не согласилась с этим решением, и в апреле 2016 года Верховный суд России постановил конфисковать картину и передать ее в Русский музей.