Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не видит никакой сенсации в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона о призывах к американской администрации делать больше для нормализации отношений с Россией.

«Мы действительно слышим подобные настроения практически от всех наших зарубежных партнеров. В мире откровенно устали от последовательной линии уже нескольких подряд американских администраций на максимальное осложнение отношений с нашей страной», — сказал российский сенатор журналистам.