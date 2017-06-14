Из окон горящего многоэтажного дома в Лондоне выпрыгивали люди, рассказала очевидица ночного пожара.

«Я видела людей, которые выпрыгивали и пытались спасти свои жизни, это были невысокие этажи», — рассказала женщина по имени Эмма телеканалу Sky News.

«Я видела мать, которая кричала из окна, что она и ее ребенок не могут выбраться, и просила ее спасти. Это была квартира на довольно высоком этаже», — добавила свидетельница.

Согласно последней информации, в результате трагедии погибло около 50 человек.