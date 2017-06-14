Паводковые воды превысили критический уровень в нескольких населенных пунктах района Коми. Подтоплены жилые дома и объекты жизнеобеспечения.

В связи с этим ответственные службы уделяют особое внимание рекам района — Уса, Колва и Печора. Об этом сообщает «FlashNord». Река Колва уже затопила несколько огородов, дачных участков, а также часть автодороги «Усинск — Колва». 11 июня власти Усинска ввели режим чрезвычайной ситуации.

Так, в деревне Захарвань Усинской области были подтоплены 11 жилых домов и 20 придомовых территорий и обесточена местная котельная. Подобная ситуация и в деревне Праскан — оттуда эвакуируют людей и скот.

Также в зону подтопления попали село Среднее Бугаево, деревни Верхнее Бугаево, Хабариха, Крестовка, Мыза Усть-Цилемского района.