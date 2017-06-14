Обвиняемые в подготовке теракта в центре Ростова-на-Дону Татьяна Карпенко и Наталья Гришина в суде отрицают свою вину.

Дело рассматривается в Северо-Кавказском Окружном военном суде.

«С обвинением не согласны и свою вину не признаем», — цитирует подсудимых «Интерфакс».

Карпенко и Гришина обвиняются в приготовлении к теракту, содействию террористической деятельности, незаконном обороте взрывчатки.

По данным Следственного комитета РФ, женщины разделяют взгляды запрещенных в России международных террористических организаций «Имарат Кавказ» и ИГ.

Следователи полагают, что в период с октября 2015 по январь 2016 года обвиняемые намеревались совершить самоподрыв в одном из торгово-развлекательных центров Ростов-на-Дону.