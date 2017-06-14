Общая задолженность по выплатам заработных плат в Марий Эл по состоянию на июнь 2017 года составляет 9 млн 228 тыс. рублей. Соответствующие данные приводит Маристат.

Согласно статистическим данным, за прошедший месяц размер задолженности по зарплатам увеличился в 3,9 раза — на 6,8 млн рублей.

На сегодняшний день зарплаты задерживают более 350 жителям республики. В частности, это водители внутригородского и пригородного сообщения, а также работники водного транспорта, сообщает ИА «МариМедиа».

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней в республике отсутствует.