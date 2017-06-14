Победа ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ по баскетболу
Игрок ЦСКА Нандо Де Коло и игроки БК «Химки» во время матча
Игрок БК «Химки» Эрл Роулэнд в финальном матче Единой лиги ВТБ
Игрок ЦСКА Нандо Де Коло и игрок БК «Химки» Станислав Ильницкий
Игрок БК «Химки» Эрл Роулэнд в финальном матче Единой лиги ВТБ
Главный тренер БК «Химки» Душко Иванович
Игрок ЦСКА Кайл Хайнс и игрок БК «Химки» Алексей Швед
Игрок ЦСКА Аарон Джексон и игрок БК «Химки» Сергей Моня
Игроки ЦСКА Виктор Хряпа и Никита Курбанов во время церемонии награждения
Игрок ПБК ЦСКА Виктор Хряпа и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко с кубком чемпиона Единой лиги ВТБ
Игроки ПБК ЦСКА, победившие в матче Единой лиги ВТБ БК «Химки» и ставшие победителями Единой лиги ВТБ и чемпионата России сезона-2016/17, на церемонии награждения
Игроки ЦСКА во время церемонии награждения
Президент и генеральный директор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис и игрок ПБК ЦСКА Кайл Хайнс после победы клуба в финальном матче