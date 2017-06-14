На российском рынке большая часть некачественных товаров массового потребления китайского производства приходится на детские игрушки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

С 2016 по 2017 год специалисты федеральной службы выявили более тысячи наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Наибольший объем — около 52% — приходится на игрушки. Почти 27% — изделия легкой промышленности, около 16% — товары для детей и подростков, около 5% — пищевая продукция.

Среди детских товаров и игрушек китайского производства самыми распространенными нарушениями стали нарушения правил маркировки. Например, не указан возраст детей, для которых предназначена игрушка, нет даты изготовления. Встречаются и более грубые нарушения: превышенное содержание фенола, слишком громкий звук, издаваемый игрушками.

Все товары с нарушениями были изъяты из оборота.