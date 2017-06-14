Россия готова ответить на размещение у своих границ систем противоракетной обороны НАТО, это не потребует крупных дополнительных затрат, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«Цель всех тех ресурсов, которые продвигаются к нашим границам, только одна: максимально быстро произвести старт ракет, которые могли бы преодолеть противоракетную оборону РФ, чтобы нанести быстрый удар, уничтожить объекты инфраструктуры, командные пункты, что позволило бы получить странам НАТО определенное преимущество. Говорить о том, что НАТО откажется от своих целей, в принципе не стоит. Но надо понимать, что сегодняшние наши инновации, которые мы ставим на вооружение, более качественные, чем все средства сдерживания и нападения, которые представит блок НАТО против РФ», — объясняет член-корреспондент Российской академии военных наук Сергей Судаков.

Ранее о том, что Россия даст адекватный ответ на размещение у своих границ систем ПРО НАТО для сохранения стратегического баланса, заявил президент Владимир Путин. Он также подчеркнул, что окружение России ПРО является ошибкой НАТО, поскольку необходимость ответа со стороны РФ приведет к новому витку гонки вооружений.

Информация о том, что у России появилась ракета «Циркон», означает полный перевес с точки зрения военного дела, уверен Сергей Судаков.

«Ни одна другая ракета сегодня не может летать со скоростью, превышающей в 8 раз скорость звука. Это означает, что не существует ракет-перехватчиков, которые могут ее сбить», — подчеркивает эксперт.

Никаких больших затрат от России адекватный ответ на размещение ПРО у границ страны не потребует, потребуется лишь небольшое перемещение вооружения внутри территории РФ, отмечает военный эксперт Владислав Шурыгин.

«У нас есть клин, который, что называется, забит прямо под сердце — это Калининградская область. С территории Калининграда мы в течение нескольких минут можем осуществить пуски наших крылатых ракет, в том числе и гиперзвуковых, в любую точку на территории Европы. Поэтому в этом случае мы действительно можем создать серьезную угрозу НАТО, если они попытаются создать серьезную угрозу нам», — заключает Шурыгин.