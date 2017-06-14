Депутаты Башкирии запретили заключать браки жителям младше 16 лет. Ранее такие союзы в республике можно было регистрировать в порядке исключения.

Как передает ИА «Башинформ», таким случаям относились особые обстоятельства, такие как беременность или рождение ребенка. С 1996 года по таким причинам женились от 10 до 20 пар ежегодно.

Теперь после внесения изменений в региональный Семейный кодекс законопроект о ранних браках утратил силу. В России брачный возраст установлен с 18 лет, но при наступлении определенных обстоятельств союз заключается между людьми, не достигшими этого возраста.