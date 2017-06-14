В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте агентства лесного хозяйства республики.

«Указом временно исполняющего обязанности главы Республики Бурятия от 13 июня 2017 года <…> введен режим чрезвычайной ситуации в лесах Республики Бурятия, возникшей вследствие лесных пожаров», — сказано в сообщении ведомства.

Как отмечается, за сутки площадь лесных пожаров в Бурятии выросла с 430 до 580 гектаров.

На время действия ЧС запрещается разведение костров, выжигание сухой травы и проведение любых видов пожароопасных работ. Помимо этого, гражданам нельзя будет посещать лес. За нарушение запрета вводится штраф в размере от 4 до 500 тыс. рублей.

За последние сутки ликвидировано 9 очагов возгораний на территории восьми районов Бурятии. В тушении задействованы более 500 человек и 90 единиц пожарной техники.