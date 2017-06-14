Неизвестный угнал автомобиль Mercedes-Benz S500 стоимостью порядка 8 млн рублей на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ МВД.

Инцидент произошел вечером, 3 июня, на улице Обручева. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что машина принадлежала организации. По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Правоохранители ведут розыск преступника и похищенной дорогой иномарки, сообщает агентство городских новостей «Москва».