Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мальчиков, чьи тела были обнаружены минувшей ночью в Поликарповом пруду в городе Миасс Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, во вторник днем дети ушли гулять. Спустя некоторое время мать одного из мальчиков позвонила ему на сотовый телефон, однако ребенок не выходил на связь. Затем женщина перезвонила матери другого ребенка и сообщила, что на берегу водоема, расположенного недалеко от дома детей, лежит детская одежда и телефон. После этого родители обратились в правоохранительные органы.

По предварительным данным, смерть мальчиков не является криминальной, сообщает ИА «Ура.Ру».

По факту произошедшего назначена доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.