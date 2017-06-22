Режиссер Федор Попов приступил к завершающему блоку съемок военно-исторической драмы «Коридор бессмертия», посвященной малоизвестным страницам истории Великой Отечественной войны . Действие фильма развивается на «Дороге победы», построенной для спасения жителей блокадного Ленинграда . Обозреватель «Известий» побывала на съемочной площадке картины.

Федор Попов заинтересовался этой историей восемь лет назад, когда прочитал статью публициста Дмитрия Каралиса. Режиссера поразил невероятный масштаб: за год по «Дороге победы» было перевезено 70% всех грузов, доставленных в блокадный Ленинград. Только один поезд вмещал в себя 1,5 тыс. т — столько же перевозила тысяча полуторок, курсировавших по куда более известной «Дороги жизни» на Ладожском озере.

Протяженность «Дороги победы» составляла 33 км, ширина коридора — всего 4–8 км. 5 тыс. человек, рискуя жизнью, построили железнодорожные пути всего за 17 дней — сразу после прорыва блокады в январе 1943 года. Немецкие военные били по поездам прямой наводкой, поэтому ставить обычные семафоры было нельзя — они оказывались удобными мишенями. Вместо них через каждый километр-два стояли девчонки и сигналили поездам — ночью на лютом морозе . Именно их история и легла в основу сценария.

Фото: Сергей Захаров

— Две девочки в январе 1943 года пришли устраиваться на курсы на железную дорогу ради пайка, чтобы выжить, — рассказал «Известиям» Федор Попов. — Их отправили на строительство «Дороги победы», они таскали бревна, шпалы, оказались под обстрелом…

Потом их послали доучиваться, а когда заработала железная дорога, девочки стали кондукторами.

— Кондукторы в военные годы не билеты проверяли, а отвечали за сцепки и формирование вагонов, за сигнальные фонари. И эту тяжелую ношу взвалили на хрупких девчонок, вчерашних школьниц, — рассказал режиссер картины.

Фото: Сергей Захаров

На главные роли Федор Попов пригласил молодых и почти не известных артистов: Анастасию Цибизову (Маша Яблочкина), Артема Алексеева (Георгий Федоров) и Светлану Смирнову-Кацагаджиеву (Соня Вишневская). А уже известным актерам — Александру Яценко, Игорю Ясуловичу и Дарье Екамасовой — авторы проекта предложил роли второго плана и съемки в эпизодах.

Фото: Сергей Захаров

Для съемок в павильонах «Мосфильма» выстроены впечатляющие и исторические точные декорации. Напоминающая огромный деревянный короб конструкция полностью воспроизводит интерьер пассажирского вагона военных лет.

Фото: Сергей Захаров

У окна устроилась главная героиня Маша Яблочкина — девочка с косичками и грустным вдумчивым взглядом. Даже во время перерыва молодая актриса Анастасия Цибизова, играющая ее, не меняет слегка испуганного выражения лица. По сюжету Машу ждут серьезные испытания. И лишь пережив эти трагедии, она обретет счастье.

Фото: Сергей Захаров