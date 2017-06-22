«Коридор бессмертия» расскажет о неизвестных страницах войны
Режиссер Федор Попов приступил к завершающему блоку съемок военно-исторической драмы «Коридор бессмертия», посвященной малоизвестным страницам истории Великой Отечественной войны. Действие фильма развивается на «Дороге победы», построенной для спасения жителей блокадного Ленинграда. Обозреватель «Известий» побывала на съемочной площадке картины.
Федор Попов заинтересовался этой историей восемь лет назад, когда прочитал статью публициста Дмитрия Каралиса. Режиссера поразил невероятный масштаб: за год по «Дороге победы» было перевезено 70% всех грузов, доставленных в блокадный Ленинград. Только один поезд вмещал в себя 1,5 тыс. т — столько же перевозила тысяча полуторок, курсировавших по куда более известной «Дороги жизни» на Ладожском озере.
Протяженность «Дороги победы» составляла 33 км, ширина коридора — всего 4–8 км. 5 тыс. человек, рискуя жизнью, построили железнодорожные пути всего за 17 дней — сразу после прорыва блокады в январе 1943 года. Немецкие военные били по поездам прямой наводкой, поэтому ставить обычные семафоры было нельзя — они оказывались удобными мишенями. Вместо них через каждый километр-два стояли девчонки и сигналили поездам — ночью на лютом морозе. Именно их история и легла в основу сценария.
— Две девочки в январе 1943 года пришли устраиваться на курсы на железную дорогу ради пайка, чтобы выжить, — рассказал «Известиям» Федор Попов. — Их отправили на строительство «Дороги победы», они таскали бревна, шпалы, оказались под обстрелом…
Потом их послали доучиваться, а когда заработала железная дорога, девочки стали кондукторами.
— Кондукторы в военные годы не билеты проверяли, а отвечали за сцепки и формирование вагонов, за сигнальные фонари. И эту тяжелую ношу взвалили на хрупких девчонок, вчерашних школьниц, — рассказал режиссер картины.
На главные роли Федор Попов пригласил молодых и почти не известных артистов: Анастасию Цибизову (Маша Яблочкина), Артема Алексеева (Георгий Федоров) и Светлану Смирнову-Кацагаджиеву (Соня Вишневская). А уже известным актерам — Александру Яценко, Игорю Ясуловичу и Дарье Екамасовой — авторы проекта предложил роли второго плана и съемки в эпизодах.
Для съемок в павильонах «Мосфильма» выстроены впечатляющие и исторические точные декорации. Напоминающая огромный деревянный короб конструкция полностью воспроизводит интерьер пассажирского вагона военных лет.
У окна устроилась главная героиня Маша Яблочкина — девочка с косичками и грустным вдумчивым взглядом. Даже во время перерыва молодая актриса Анастасия Цибизова, играющая ее, не меняет слегка испуганного выражения лица. По сюжету Машу ждут серьезные испытания. И лишь пережив эти трагедии, она обретет счастье.
Выход картины в прокат запланирован на начало 2018 года. По словам создателей военной драмы, они не стремятся приурочить старт проката к конкретной памятной дате, поскольку тема Великой Отечественной войны для нашей страны актуальна всегда.