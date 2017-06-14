Московские власти намерены продать часть построенных квартир в рамках программы реновации, чтобы окупить затраты на программу. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя мэрии.

Для переселения москвичей городу предстоит построить 17–18 млн кв. м жилья. А для того чтобы окупить проект, продать на рынке нужно почти 15 млн кв. м. Около 1 млн квартир будет продано в рамках программы реновации, сообщает RNS.

По предварительным оценкам, вся программа обойдется в 3 трлн рублей. Представитель мэрии предупредил, что проект рассчитан на 15 лет, и строительство будет вестись на протяжении всего этого времени.

Себестоимость квадратного метра жилья в Москве в рамках программы оценивается, по словам представителя мэрии, в 70–80 тыс. рублей, а цена продажи — в 140 тыс. Это должно окупить все затраты города на переселение жителей.

То, что проект будет сложно осуществить только за счет средств бюджета, отметил и старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Так, в прошлом году Москва получила рекордный доход в размере 1,85 трлн рублей. При этом профицит бюджета составил 123 млрд рублей. Таким образом, даже при условии ежегодного профицита бюджета в 100 млрд рулей средств на реновацию всё равно не будет хватать.

Редькин отметил, что на практике из-за девальвации и инфляции в России смета строительства постоянно возрастает.

Напомним, предварительное голосование по 4546 домам общей площадью свыше 15 млн кв. м, которые могут попасть в программу реновации, завершится в Москве в четверг.